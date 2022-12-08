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Гаррі та Меган на Netflix: про що серіал і які таємниці принца та Маркл він розкрив

8 Грудня 2022, 18:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Гарри
Джерело: Getty Images

Серіал Гаррі та Меган офіційно вийшов на Netflix, і він розповість про життя принца та його дружини. Проєкт позиціонували як документальний серіал, через що він за лічені години привернув до себе увагу суспільства.

Серіал починається зі слів, що підтверджують справжність історій.

– Це розповідь з перших рук про історію Гаррі і Меган, розказана з особистого архіву, що ніколи не публікувався, – повідомляється на екрані.

Щоправда, події трохи відстають від реальності – серіал було знято до смерті королеви Єлизавети II. Втім, на Netflix з’явився не весь проект – 15 грудня вийдуть ще три епізоди.

Зараз дивляться

Перші три серії розповідають про непрості стосунки Меган із її родичами. У серіалі стверджується, деякі члени королівської сім’ї розглядали цькування від ЗМІ як обряд посвяти.

Гаррі зізнався, що за ним пильно стежили папараці, коли він пішов до школи і почав зустрічатися.

– Я був з жахом від того, що Меган відштовхнули ЗМІ – ті самі ЗМІ, які відштовхнули від мене так багато людей, – вважає принц.

Меган і Гаррі тривалий час критикували британську бульварну культуру і подали до суду кілька британських газет за вторгнення в їхнє приватне життя. Сам принц проводить паралелі між Меган і своєю загиблою матір’ю принцесою Діаною – переважно в позитивному ключі.

Для серіалу також дала інтерв’ю і мати Меган – Доріа Регланд. Вона вважає, що негативні коментарі ЗМІ про Гаррі та Маркл сталося на расовому ґрунті через Меган.

– Я почувала себе небезпечно. Я не можу просто піти погуляти із собаками, я не можу просто піти на роботу. Знаєш, там завжди хтось чекав на мене, слідував за мною, – розповіла про переслідування папараці Регланд.

Судячи з побаченого на екрані, серіал критикує британську пресу, а не кролівську родину. Передбачається, що наступні три епізоди, які вийдуть 15 грудня, і будуть присвячені відходу Гаррі та Меган із королівської родини, коли пара відмовилася від почестей.

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Вже у 2023 році принц Гаррі також планує випустити свої мемуари, які вже намагався виправити перед печаткою після несподіваної смерті Єлизавети II.

Джерело
NYT
Теги
Меган Маркл Принц Гаррі
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