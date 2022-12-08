Гарри и Меган на Netflix: о чем сериал и какие тайны принца и Маркл он расскрыл

Сериал Гарри и Меган официально вышел на Netflix, и он расскажет о жизни принца и его жены. Проект позиционировали как документальный сериал, из-за чего он за считанные часы привлек к себе внимание общества.

Сериал начинается со слов, которые подтверждают подлинность историй.

— Это рассказ из первых рук об истории Гарри и Меган, рассказанный из никогда ранее не публиковавшегося личного архива, — сообщается на экране.

Правда, события немного отстают от реальности — сериал был снят до смерти королевы Елизаветы II. Впрочем, на Netflix появился не весь проект — 15 декабря выйдут еще три эпизода.

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Первый три серии рассказывают о непростых отношениях Меган с ее родственниками. В сериале утверждается, что некоторые члены королевской семьи рассматривали травлю от СМИ как обряд посвящения.

Гарри признался, что за ним пристально следили папарацци, когда он пошел в школу и начал встречаться.

— Я был в ужасе от того, что Меган оттолкнули СМИ — те самые СМИ, которые оттолкнули от меня так много людей, — считает принц.

Меган и Гарри долгое время критиковали британскую бульварную культуру и подали в суд на несколько британских газет за вторжение в их частную жизнь. Сам принц проводит параллели между Меган и своей погибшей матерью принцессой Дианой — в основном, в позитивном ключе.

Для сериала также дала интервью и мама Меган — Дориа Рэгланд. Она считает, что негативные комментарии СМИ о Гарри и Маркл произошло на расовой почве из-за Меган.

— Я чувствовала себя небезопасно. Я не могу просто пойти погулять с собаками, я не могу просто пойти на работу. Знаешь, там всегда кто-то ждал меня, следовал за мной, — рассказала о преследованиях папараци Рэгланд.

Судя по увиденному на экране, сериал критикует британскую прессу, а не кролевскую семью. Предполагается, что следующие три эпизода, которые выйдут 15 декабря, и будут посвящены уходу Гарри и Меган из королевской семьи, когда пара отказалась от почестей.

Уже в 2023 году принц Гарри также планирует выпустить свои мемуары, которые уже пытался исправить прямо перед печатью после неожиданной смерти Елизаветы II.