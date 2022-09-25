Принц Гаррі намагається внести корективи у свої мемуари після смерті Єлизавети ІІ. Книга, за яку герцог Сассекський отримає $38 млн, змінюється в останній момент.

За словами інсайдерів, деякі розділи в книзі можуть здатися “бездушними”, на тлі недавньої смерті королеви. Відомо, що половину від суми принц уже отримав за “повністю правдиві мемуари”.

Щоб внести корективи в книгу, Гаррі довелося зв’язатися з видавцями. Відомо, що мемуари надійдуть у продаж до кінця 2022 року, де розкриються деякі секрети та стосунки у королівській родині.

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Подібні імпульсивні рішення Гаррі шкодять видавцям, які заплатили величезні гроші за книгу – фінальний варіант вже був затверджений і готувався до друку.

– Видавці заплатили мільйони доларів авансом, бо вони впевнені у успіху книги. Але перша чернетка розчарувала їх, адже вона була надто емоційною. У результаті остаточний варіант було затверджено, але Гаррі тепер відчайдушно намагається вдосконалити книгу на тлі смерті Єлизавети ІІ, – заявив один із видавців.

Нагадаємо, що зовсім недавно принц Гаррі помирився із королівською родиною. Щоправда, це сталося після смерті Єлизавети II, на яку возз’єднання родичів було заповітною мрією.