Британський співак Гаррі Стайлс підтримав Україну на своєму концерті в Нью-Йоку, який пройшов на UBS Arena.
Під час виступу музикант взяв синьо-жовтий прапор та повісив собі на плече. Разом з символом України Гаррі Стайлс виконав хіт Sign Of The Times.
Загалом на концерті артист представив свій третій альбом Harry’s House, який складається з 13 пісень.
Варто зазначити, що Гаррі Стайлс вже не вперше підтримує Україну. Раніше він це зробив на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.
Після виступу артиста на великому екрані спалахнув синьо-жовтий прапор. Таким жестом Гаррі нагадав світові, що наразі відбувається в нашій країні.
Нагадаємо, що Гаррі Стайлс розпочав свою музичну кар’єру у 2010 році з участі у проекті The X Factor. Після цього він з іншими учасниками шоу заснував гурт One Direction, який став одним з найуспішніших бойз-бендів.