Британський співак Гаррі Стайлс підтримав Україну на своєму концерті в Нью-Йоку, який пройшов на UBS Arena.

Під час виступу музикант взяв синьо-жовтий прапор та повісив собі на плече. Разом з символом України Гаррі Стайлс виконав хіт Sign Of The Times.

Загалом на концерті артист представив свій третій альбом Harry’s House, який складається з 13 пісень.

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Варто зазначити, що Гаррі Стайлс вже не вперше підтримує Україну. Раніше він це зробив на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.

Після виступу артиста на великому екрані спалахнув синьо-жовтий прапор. Таким жестом Гаррі нагадав світові, що наразі відбувається в нашій країні.

Нагадаємо, що Гаррі Стайлс розпочав свою музичну кар’єру у 2010 році з участі у проекті The X Factor. Після цього він з іншими учасниками шоу заснував гурт One Direction, який став одним з найуспішніших бойз-бендів.