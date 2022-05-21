Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Персони

Гаррі Стайлс виступив з прапором України на плечі

21 Травня 2022, 14:56
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Гаррі Стайлс

Британський співак Гаррі Стайлс підтримав Україну на своєму концерті в Нью-Йоку, який пройшов на UBS Arena.

Під час виступу музикант взяв синьо-жовтий прапор та повісив собі на плече. Разом з символом України Гаррі Стайлс виконав хіт Sign Of The Times.

Загалом на концерті артист представив свій третій альбом Harry’s House, який складається з 13 пісень.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що Гаррі Стайлс вже не вперше підтримує Україну. Раніше він це зробив на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.

Після виступу артиста на великому екрані спалахнув синьо-жовтий прапор. Таким жестом Гаррі нагадав світові, що наразі відбувається в нашій країні.

Нагадаємо, що Гаррі Стайлс розпочав свою музичну кар’єру у 2010 році з участі у проекті The X Factor. Після цього він з іншими учасниками шоу заснував гурт One Direction, який став одним з найуспішніших бойз-бендів.

Читайте також:
Гаррі Стайлс виступив з прапором України на плечіПослали Путіна: Maneskin підтримали Україну на фестивалі Coachella

Теги
Війна в Україні, Підтримка України
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь