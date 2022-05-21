Британский певец Гарри Стайлз поддержал Украину на своем концерте в Нью-Йорке, который прошел на UBS Arena.

Во время выступления музыкант взял сине-желтое знамя и повесил себе на плечо. Вместе с символом Украины Гарри Стайлз исполнил хит Sign Of The Times.

В общем и на концерте артист представил свой третий альбом Harry’s House, состоящий из 13 песен.

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Стоит отметить, что Гарри Стайлз уже не в первый раз поддерживает Украину. Ранее он это сделал на самом большом музыкальном фестивале США Coachella 2022.

После выступления артиста на большом экране вспыхнул сине-желтый флаг. Таким жестом Гарри напомнил миру, что сейчас происходит в нашей стране.

Напомним, что Гарри Стайлз начал свою музыкальную карьеру в 2010 году с участия в проекте The X Factor. После этого он с другими участниками шоу основал группу One Direction, которая стала одним из самых успешных бойз-бэндов.