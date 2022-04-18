Світові зірки масово підтримують Україну на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.

Так, після виступу англійського співака Гаррі Стайлса на великому екрані спалахнув прапор України. Таким жестом артист нагадав, що наразі відбувається в нашій країні.

Канадський рок-гурт Arcade Fire теж не залишився осторонь. Колектив виконав пісню The Suburbs, присвятивши її Україні.

– Це для всіх людей України. Усім у панк-рок-гуртах, я думаю про всіх, у кого зараз війна, – сказав зі сцени фронтмен Arcade Fire Він Батлер.

???????????????????? Canadian rock band Arcade Fire, who recently raised $100k for Ukraine, had a suprise apperance at Coachella festival. During the set, Acrade Fire performed a song called “The Suburbs” and dedicaded it to the people of Ukraine.#StandUpForUkraine pic.twitter.com/KIVT5jniuh — Ukrainian Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) April 16, 2022

Норвезький діджей Matoma висловив підтримку нашій країні незвичайним способом. Його команда викупила всі білборди дорогою до місця проведення Coachella — Каліфорнія та розмістила на них рекламу фонду Music Saves UA. На них зображені слова підтримки, а також інформація, як допомогти українцям.

Підтримав Україну на Coachella й італійський рок-гурт Maneskin. Музиканти виконали пісню Gasoline, а також згадали про бомби, які падають на наші міста через Росію.

Ба білше, вокаліст колективу Дам’яно Давід послав президента РФ Володимира Путіна в напрямку російського корабля.

Фестиваль Coachella 2022 розпочався 15 квітня та триватиме до 24 числа. Головними хедлайнерами заходу стали Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші відомі артисти.