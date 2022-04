Світові зірки масово підтримують Україну на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.

Так, після виступу англійського співака Гаррі Стайлса на великому екрані спалахнув прапор України. Таким жестом артист нагадав, що наразі відбувається в нашій країні.

Канадський рок-гурт Arcade Fire теж не залишився осторонь. Колектив виконав пісню The Suburbs, присвятивши її Україні.

???????????????????? Canadian rock band Arcade Fire, who recently raised $100k for Ukraine, had a suprise apperance at Coachella festival.

During the set, Acrade Fire performed a song called “The Suburbs” and dedicaded it to the people of Ukraine.#StandUpForUkraine pic.twitter.com/KIVT5jniuh

— Ukrainian Media_Truth about war in Ukraine (@truth_about_war) April 16, 2022