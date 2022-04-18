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Синьо-жовтий прапор і f*ck для Путіна: як зірки підтримали Україну на Coachella 2022

18 Квітня 2022, 16:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Синьо-жовтий прапор і f*ck для Путіна: як зірки підтримали Україну на Coachella 2022
Джерело: Getty Images

Світові зірки масово підтримують Україну на найбільшому музичному фестивалі США Coachella 2022.

Так, після виступу англійського співака Гаррі Стайлса на великому екрані спалахнув прапор України. Таким жестом артист нагадав, що наразі відбувається в нашій країні.

@loving.tdd А ще в одної з дівчини з його команди був мікрофон з нашим прапором????#harrystyles #гаррістайлс #рек ♬ original sound – veronika aka woman

Канадський рок-гурт Arcade Fire теж не залишився осторонь. Колектив виконав пісню The Suburbs, присвятивши її Україні.

– Це для всіх людей України. Усім у панк-рок-гуртах, я думаю про всіх, у кого зараз війна, – сказав зі сцени фронтмен Arcade Fire Він Батлер.

Норвезький діджей Matoma висловив підтримку нашій країні незвичайним способом. Його команда викупила всі білборди дорогою до місця проведення Coachella — Каліфорнія та розмістила на них рекламу фонду Music Saves UA. На них зображені слова підтримки, а також інформація, як допомогти українцям.

Підтримав Україну на Coachella й італійський рок-гурт Maneskin. Музиканти виконали пісню Gasoline, а також згадали про бомби, які падають на наші міста через Росію.

Ба білше, вокаліст колективу Дам’яно Давід послав президента РФ Володимира Путіна в напрямку російського корабля.

Фестиваль Coachella 2022 розпочався 15 квітня та триватиме до 24 числа. Головними хедлайнерами заходу стали Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші відомі артисти.

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Теги
Підтримка України , Фестиваль
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