Актриса Ганна Саліванчук розповіла, що її чоловік-депутат говорить про кінець війни, а також про сімейний бюджет.

Про коханого зірки відомо дуже мало, і Ганна поділилася його думками щодо результату війни, і коли вона закінчиться в інтерв’ю Славі Дьоміну.

– Я не ходжу до Ради, щоб знати, про що говорять у кулуарах. Останнє, що казав мені чоловік – є якісь добрі моменти, які вказують на швидкий кінець війни. Але швидко – це 2-3 місяці, хоч я вважаю, що це не так вже й швидко, адже за цей термін може статися дуже багато. У Раді є такі думки – але секрети знають ті, хто тримає ці таємниці в голові, – заявила Ганна.

Щодо сімейного бюджету, то він у родині Саліванчук він загальний, навіть в умовах війни, коли Ганна практично не заробляє.

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– Копійки, які я заробляю – віддаю на донати. Максимум – можу себе побалувати та купити одяг. Гроші за рекламу беру донатами, або бартером – показую одяг і залишаю собі. Я не дозволяю собі брати грошима – зараз війна, і головне, щоб вона закінчилася, – заявила актриса.

Раніше Саліванчук присоромили за фото у купальнику, коли на війні гинуть люди. Зірка заявила, що зараз кожен із нас має жити на повну, адже війна у нас дуже багато забрала.