Співачка Злата Огнєвіч відповіла на закиди в хейті від ведучої Маші Єфросиніної та виконавиці Олі Полякової.

У свіжому випуску Дорослих дівчат Маша і Оля згадали певну артистку, проте не стали називати її імені.

Вони зазначили, що та спочатку критикувала їх – то за виїзд із України, то тоді, коли вони потрапили в мовний скандал. Однак після всього як ні в чому не бувало – зверталася за допомогою.

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Користувачі мережі вирішили, що мова йде про Злату Огнєвіч, а тут і в Instagram артистки з’явилася загадкова stories, схожа на відповідь своїм колегам.

Так, Огнєвіч наголосила, що ніхто не в змозі вас образити без вашої на це згоди.

– Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди, адже причина образи – це, перш за все, думки. А вони тільки у вашій голові, – прокоментувала Злата.

Зазначимо, Маша також сказала, що співачка просила підтримати її нову пісню і кліп, а також закликати підписників в Instagram віддати за неї голос як за члена журі Нацвідбору на Євробачення 2023.

Єфросиніна висловила обурення, мовляв, як так можна – спочатку хайпувати на них, а після – писати і просити про якусь підтримку.