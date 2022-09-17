Актриса Анна Саливанчук рассказала о хейте, с которым столкнулась во время полномасштабной войны. Пользователи сети пристыдили ее за то, что она публикует фотографии в купальнике, когда в Украине гибнут люди.

Саливанчук рассказала, ей написала подписчица: — Анечка, я вас так уважаю, вы такая хорошая, но я от вас отписываюсь, потому что вы тут целыми днями в купальнике, когда там гибнут люди, когда там наши служат.

Говорит, у нее было настроение записать видеоответ.

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— Каждый человек сейчас во время войны должен жить на полную, насколько может, насколько есть энергии и сил. Война забрала у всех очень много всего. У кого-то больше, у кого-то меньше, но эмоциональное состояние это тоже много, — отметила Анна.

Актриса добавила, что она продолжает работать и помогать детям, животным, а чтобы работа была эффективная — позволяет себе делать паузы на отдых.

Фото: Анна Саливанчук