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Люди гибнут, а вы в купальнике: Саливанчук ответила на замечание

17 сентября 2022, 10:52
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Люди гибнут, а вы в купальнике: Саливанчук ответила на замечание

Актриса Анна Саливанчук рассказала о хейте, с которым столкнулась во время полномасштабной войны. Пользователи сети пристыдили ее за то, что она публикует фотографии в купальнике, когда в Украине гибнут люди.

Саливанчук рассказала, ей написала подписчица: — Анечка, я вас так уважаю, вы такая хорошая, но я от вас отписываюсь, потому что вы тут целыми днями в купальнике, когда там гибнут люди, когда там наши служат.

Говорит, у нее было настроение записать видеоответ.

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— Каждый человек сейчас во время войны должен жить на полную, насколько может, насколько есть энергии и сил. Война забрала у всех очень много всего. У кого-то больше, у кого-то меньше, но эмоциональное состояние это тоже много, — отметила Анна.

Актриса добавила, что она продолжает работать и помогать детям, животным, а чтобы работа была эффективная — позволяет себе делать паузы на отдых.

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Фото: Анна Саливанчук

Источник
ЖВЛ
Теги
актриса Війна в Україні
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