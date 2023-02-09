Актриса Анна Саливанчук рассказала, что ее муж-депутат говорит о конце войны, а также о семейном бюджете.

О возлюбленном звезды известно очень мало, и Анна поделилась его мыслями касательно исхода войны, и когда она закончится в интервью Славе Демину.

— Я не хожу в Раду, чтобы знать, о чем говорят в кулуарах. Последнее, что говорил мне муж — есть какие-то хорошие моменты, которые указывают на быстрый конец войны. Но быстро — это 2-3 месяца, хоть я считаю что это не так уж и быстро, ведь за этот срок может произойти очень многое. В Раде есть такие мысли — но секреты знают те, кто держит эти тайны в голове, — заявила Анна.

Что касается семейного бюджета, то он в семье Саливанчук он общий, даже в условиях войны, когда Анна практически не зарабатывает.

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— Копейки, которые я зарабатываю — отдаю на донаты. Максимум — могу себя побаловать и купить одежду. Деньги за рекламу беру донатами, или же бартером — показываю одежду и оставляю себе. Я не позволяю себе брать деньгами — сейчас война, и главное, чтобы она закончилась, — заявила актриса.

Ранее Саливанчук пристыдили за фото в купальнике, когда на войне гибнут люди. Звезда заявила, что сейчас каждый из нас должен жить на полную, ведь война у нас очень многое забрала.