Українська модель та актриса Даша Астаф’єва розповіла, як ставиться до всіх тих зірок, які підтримують Росію та мовчать про війну в Україні. Знаменитість зізналася, що колись називала Таїсію Повалій мамою — нещодавно українська співачка виступала в Кремлі.

Про свою історію вона розповіла в інтерв’ю ЖВЛ.

– Я ще колись на неї говорила “мама”. Ми колись разом летіли, і я заснула у літаку. Коли приземлялися, Таїсія мене почала будити, і я ще не до кінця прокинувшись, назвала її “мамою”, – розповіла Астаф’єва.

Даша зізналася, що це в минулому, і тепер вона ненавидить усіх тих артистів, які мовчать про жахіття, які відбуваються в Україні.

– Мені так соромно, що вони залишаються там і мовчать про війну, маючи величезну силу. Я не вважаю їх артистами – вони навіть не люди. Це просто видатковий матеріал, яким просто користується російська влада, – заявила модель.

Раніше Астаф’єва зізналася, що її серце вже зайняте. Після хворобливого розриву з Артемом Кімом вирішила не поширюватися на особисте життя, але на запитання про роман відповіла. Даша додала, що почувається дуже щасливою, і почувається справжньою жінкою.