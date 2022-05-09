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Позор на века! Таисия Повалий спела Пісню про рушник на Дне победы в России

9 мая 2022, 15:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Таїсія Повалій

Певица Таисия Повалий спела на концерте ко Дню победы в России Пісню про рушник (Рідна мати моя) на украинском языке.

Видео выступления появилось в сети.

Артистка продолжает молчать о войне в родной стране и совершать циничные поступки. На этот раз она исполнила знаменитую украинскую композицию. Сцена во время выступления была украшена звездами и декорациями в цветах георгиевской ленты.

На большом экране также была картина в цветах флага Украины. Сама артистка предстала в белом платье в пол.

Пользователи сети возмущены таким поступком артистки, которая, как ни в чем не бывало, продолжает исполнять украинские песни. Свое негодование они оставляют и в Instagram сына Повалий, поскольку сама певица закрыла в своем аккаунте комментарии.

  • Мне интересно, что у вашей мамы в голове? Петь украинскую песню в России на 9 мая… Где ее дно? 
  • Уровень сверхцинизма — Повалий. 
  • Это мерзость.
  • Ваша мама прям звезда. Позор на века!
  • Очень хорошо ваша мама показывает свои переживания, исполняя песни перед людьми, которые нас убивают.
  • Маме нормально развлекать украинской песней российских генералов, которые приказывают бомбить Украину? Есть границы цинизма у этой женщины? Я понимаю, что деньги, но это же насколько мерзко должно быть от самой себя, — пишут пользователи сети.

Следует отметить, что люди в зале ей подпевают.

Напомним, ранее Таисия Повалий спела в Кремле с любителями президента РФ Владимира Путина. Артистка выступила в дуэте со Стасом Михайловым, который активно поддерживает войну в Украине.

На сцене в Кремле также выступили Николай Басков, Любовь Успенская, Александр Розенбаум и другие путинисты.

Таисия Повалий с 1997 года удостоена звания Народной артистки Украины. Более того, с 2012 по 2014 год она была народным депутатом нашего парламента.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину исполнительница не сказала ни слова, а своими циничными поступками она показывает то, что поддерживает действия Путина и геноцид украинского народа.

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Таїсія Повалій
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