Певица Таисия Повалий спела на концерте ко Дню победы в России Пісню про рушник (Рідна мати моя) на украинском языке.

Видео выступления появилось в сети.

Артистка продолжает молчать о войне в родной стране и совершать циничные поступки. На этот раз она исполнила знаменитую украинскую композицию. Сцена во время выступления была украшена звездами и декорациями в цветах георгиевской ленты.

На большом экране также была картина в цветах флага Украины. Сама артистка предстала в белом платье в пол.

Пользователи сети возмущены таким поступком артистки, которая, как ни в чем не бывало, продолжает исполнять украинские песни. Свое негодование они оставляют и в Instagram сына Повалий, поскольку сама певица закрыла в своем аккаунте комментарии.

Мне интересно, что у вашей мамы в голове? Петь украинскую песню в России на 9 мая… Где ее дно?

Уровень сверхцинизма — Повалий.

Это мерзость.

Ваша мама прям звезда. Позор на века!

Очень хорошо ваша мама показывает свои переживания, исполняя песни перед людьми, которые нас убивают.

Маме нормально развлекать украинской песней российских генералов, которые приказывают бомбить Украину? Есть границы цинизма у этой женщины? Я понимаю, что деньги, но это же насколько мерзко должно быть от самой себя, — пишут пользователи сети.

Следует отметить, что люди в зале ей подпевают.

Напомним, ранее Таисия Повалий спела в Кремле с любителями президента РФ Владимира Путина. Артистка выступила в дуэте со Стасом Михайловым, который активно поддерживает войну в Украине.

На сцене в Кремле также выступили Николай Басков, Любовь Успенская, Александр Розенбаум и другие путинисты.

Таисия Повалий с 1997 года удостоена звания Народной артистки Украины. Более того, с 2012 по 2014 год она была народным депутатом нашего парламента.

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину исполнительница не сказала ни слова, а своими циничными поступками она показывает то, что поддерживает действия Путина и геноцид украинского народа.