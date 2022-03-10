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Музика

Галустян та Алсу опинилися за бортом: Sony Music йде з РФ

10 Березня 2022, 18:02
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Галустян та Алсу опинилися за бортом: Sony Music йде з РФ
Джерело: Depositphotos

Компанія Sony Music Group призупинила діяльність у Росії.

– Sony Music Group закликає до миру в Україні та припинення насильства. Ми призупинили операції в Росії і продовжуватимемо підтримувати глобальні заходи з надання гуманітарної допомоги нужденним, — йдеться у заяві компанії, яку опублікувало видання Variety.

Джерела Variety повідомляють, що співробітники компанії продовжуватимуть отримувати зарплату протягом невизначеного часу. А ось ситуація із артистами ще опрацьовується.

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До речі, із лейблом співпрацювали Алсу, Сергій Лазарєв, Б’янка, Михайло Галустян, Big Russian Boss. А також серед підписантів лейблу Світлана Лобода.

8 березня найбільший у світі правовласник Universal Music Group призупинив свою діяльність у Росії. Крім Universal та Sony, до великої трійки лейблів належить Warner. Очікується, що останній також зробить оголошення щодо поточної ситуації найближчим часом.

Водночас усі три лейбли зробили пожертвування Україні.

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Джерело
Variety
Теги
Sony
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