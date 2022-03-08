Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Музика

Universal Music закриває офіси в Росії – Елджей, IOWA та Лоліта залишилися без лейбла

9 Березня 2022, 00:51
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Universal Music закриває офіси в Росії – Елджей, IOWA та Лоліта залишилися без лейбла
Джерело: Depositphotos

Найбільша у світі звукозаписуюча компанія Universal Music закриває свої офіси в Росії. Ба більше, компанія оголосила про те, що призупиняє всі бізнес-операції у РФ.

Universal Music Russia – російський підрозділ найбільшого у світі музичного медіахолдингу Universal Music Group.

Якщо хтось не знає, що такі компанії займаються дистрибуцією творчості зірок – промо, продаж.

Хто підписаний на Universal Music Russia із зірок РФ: Елджей, Noize MC, IOWA, Лоліта, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky та багато інших.

 

Джерело
Variety
Теги
Війна в Україні , Росія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь