Universal Music закриває офіси в Росії – Елджей, IOWA та Лоліта залишилися без лейбла

Найбільша у світі звукозаписуюча компанія Universal Music закриває свої офіси в Росії. Ба більше, компанія оголосила про те, що призупиняє всі бізнес-операції у РФ.

Universal Music Russia – російський підрозділ найбільшого у світі музичного медіахолдингу Universal Music Group.

Якщо хтось не знає, що такі компанії займаються дистрибуцією творчості зірок – промо, продаж.

Хто підписаний на Universal Music Russia із зірок РФ: Елджей, Noize MC, IOWA, Лоліта, Анна Asti, RSAC, Zoloto, Cherocky та багато інших.