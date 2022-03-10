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Музыка

Галустян и Алсу оказались за бортом: Sony Music уходит из РФ

10 марта 2022, 18:02
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Галустян и Алсу оказались за бортом: Sony Music уходит из РФ
Источник: Depositphotos

Звукозаписывающая компания Sony Music Group приостановила деятельность в России.

— Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и будем продолжать поддерживать глобальные меры по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся, — говорится в заявлении компании, которое опубликовало издание Variety.

Источники Variety сообщают, что сотрудники компании будут продолжать получать зарплату в течение неопределенного времени. А вот ситуация с артистами еще прорабатывается.

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Кстати, с лейблом сотрудничали Алсу, Сергей Лазарев, Бьянка, Слава КПСС, Михаил Галустян, Big Russian Boss. А также среди подписантов лейбла Светлана Лобода.

8 марта крупнейший в мире правообладатель Universal Music Group приостановил свою деятельность в России. Помимо Universal и Sony, к большой тройке лейблов относится Warner. Ожидается, что последний также сделает объявление по текущей ситуации в ближайшее время.

В то же время все три лейбла сделали пожертвования Украине.

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Источник
Variety
Теги
Sony
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