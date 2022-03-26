Министерство культуры и информационной политики подготовило новый список из 47 российских деятелей так называемой культуры, выполняющих роль пропагандистов. В частности, речь идет о тех скоморохах, которые поддержали убийства украинцев.

Эту инициативу поддержал Кабмин, далее эти списки будут переданы СНБО и президенту.

Певцы и музыканты:

Николай Басков;

Дмитрий Билан;

Полина Гагарина;

Олег Газманов;

Денис Устименко-Вейнштеин, он же Джиган;

Лариса Долина;

Сергей Жуков;

Григорий Лепс;

Николай Расторгуев;

Тимур Юнусов, он же Тимати.

Ряд этих артистов выступал на концерте-митинге 18 марта 2022 года, во время которого россияне радовались геноциду украинского народа. Так, Полина Гагарина открывала этот бал Сатаны. Однако эта певица даже не смогла исполнить собственную песню, а просто перепела трек группы Кино Кукушка. Николай Расторгуев и Олег Газманов снова орали песни, которые помнят еще бабины.

Актеры и режиссеры:

Дмитрий Харатьян;

Яна Поплавская;

Дмитрий Певцов;

Никита Михалков;

Владимир Машков;

Марат Башаров.

Интересный момент получается с Маратом Башаровым, который избивал своих жен до такой степени, что им приходилось обращаться за медицинской помощью. Собственно, вот такие у России лидеры мнений и “культурные” деятели.

Политики, пропагандисты и пособия Кремля:

Аскер-заде Наиля Вагиф кизы – журналист, телеведущая на телеканал Россия-1;

Бабаян Роман – телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;

Гудошников Алексей – телеведущий на канале Минобороны РФ Звезда;

Дугин Александр – политик, ученый, пропагандист;

Колеров Модест – главный редактор информационного агентства REGNUM.

Юридические лица против которых вводятся санкции:

владельцы спутникового телеканала Союз, транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и Ямал-201.

ООО 8 канал.

— Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима, — подчеркнули в Минкульте Украины.