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Гагарина, Билан и другие: кто из россиян попал в санкционный список Минкульта Украины

27 марта 2022, 01:09
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Гагарина, Билан и другие: кто из россиян попал в санкционный список Минкульта Украины

Министерство культуры и информационной политики подготовило новый список из 47 российских деятелей так называемой культуры, выполняющих роль пропагандистов. В частности, речь идет о тех скоморохах, которые поддержали убийства украинцев.

Эту инициативу поддержал Кабмин, далее эти списки будут переданы СНБО и президенту.

Певцы и музыканты:

  • Николай Басков;
  • Дмитрий Билан;
  • Полина Гагарина;
  • Олег Газманов;
  • Денис Устименко-Вейнштеин, он же Джиган;
  • Лариса Долина;
  • Сергей Жуков;
  • Григорий Лепс;
  • Николай Расторгуев;
  • Тимур Юнусов, он же Тимати.

Ряд этих артистов выступал на концерте-митинге 18 марта 2022 года, во время которого россияне радовались геноциду украинского народа. Так, Полина Гагарина открывала этот бал Сатаны. Однако эта певица даже не смогла исполнить собственную песню, а просто перепела трек группы Кино Кукушка. Николай Расторгуев и Олег Газманов снова орали песни, которые помнят еще бабины.

Актеры и режиссеры:

  • Дмитрий Харатьян;
  • Яна Поплавская;
  • Дмитрий Певцов;
  • Никита Михалков;
  • Владимир Машков;
  • Марат Башаров.

Интересный момент получается с Маратом Башаровым, который избивал своих жен до такой степени, что им приходилось обращаться за медицинской помощью. Собственно, вот такие у России лидеры мнений и “культурные” деятели.

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Политики, пропагандисты и пособия Кремля:

  • Аскер-заде Наиля Вагиф кизы – журналист, телеведущая на телеканал Россия-1;
  • Бабаян Роман – телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
  • Гудошников Алексей – телеведущий на канале Минобороны РФ Звезда;
  • Дугин Александр – политик, ученый, пропагандист;
  • Колеров Модест – главный редактор информационного агентства REGNUM.

Юридические лица против которых вводятся санкции:

  • владельцы спутникового телеканала Союз, транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и Ямал-201.
  • ООО 8 канал.

— Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима, — подчеркнули в Минкульте Украины.

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Теги
Війна в Україні , Тіматі
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