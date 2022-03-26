Министерство культуры и информационной политики подготовило новый список из 47 российских деятелей так называемой культуры, выполняющих роль пропагандистов. В частности, речь идет о тех скоморохах, которые поддержали убийства украинцев.
Эту инициативу поддержал Кабмин, далее эти списки будут переданы СНБО и президенту.
Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
- Денис Устименко-Вейнштеин, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
- Тимур Юнусов, он же Тимати.
Ряд этих артистов выступал на концерте-митинге 18 марта 2022 года, во время которого россияне радовались геноциду украинского народа. Так, Полина Гагарина открывала этот бал Сатаны. Однако эта певица даже не смогла исполнить собственную песню, а просто перепела трек группы Кино Кукушка. Николай Расторгуев и Олег Газманов снова орали песни, которые помнят еще бабины.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
- Марат Башаров.
Интересный момент получается с Маратом Башаровым, который избивал своих жен до такой степени, что им приходилось обращаться за медицинской помощью. Собственно, вот такие у России лидеры мнений и “культурные” деятели.
Политики, пропагандисты и пособия Кремля:
- Аскер-заде Наиля Вагиф кизы – журналист, телеведущая на телеканал Россия-1;
- Бабаян Роман – телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Гудошников Алексей – телеведущий на канале Минобороны РФ Звезда;
- Дугин Александр – политик, ученый, пропагандист;
- Колеров Модест – главный редактор информационного агентства REGNUM.
Юридические лица против которых вводятся санкции:
- владельцы спутникового телеканала Союз, транслируемого на спутниках Eutelsat W-4 и Ямал-201.
- ООО 8 канал.
— Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима, — подчеркнули в Минкульте Украины.