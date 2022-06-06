Соліст американського гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс виступив із прапором України на концерті в Празі. Таким чином музикант висловив солідарність із нашою країною.

Під час виступу 5 червня Ден підняв прапор України вгору. Його виконавцю передала харків’янка, яка виїхала із Північної Салтівки.

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Нагадаємо, 3 червня 2022 року Imagine Dragons мали дати концерт у Києві. Виступ колективу заплановано на НСК Олімпійський.

Квитки на концерт надійшли у продаж у листопаді 2021 року. Він мав пройти в рамках світового туру гурту, що розпочався 5 травня 2022 року.

Варто зазначити, що на минулий концерт Imagine Dragons у Києві першого дня було продано понад 20 тис. квитків. Шанувальники колективу з нетерпінням чекали їхнього виступу.