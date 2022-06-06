Cолист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выступил с флагом Украины на концерте в Праге. Таким образом музыкант выразил солидарность с нашей страной.

Во время выступления 5 июня Дэн поднял флаг Украины вверх. Его исполнителю передала харьковчанка, выехавшая из Северной Салтовки.

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Напомним, 3 июня 2022 года Imagine Dragons должны были дать концерт в Киеве. Выступление коллектива было запланировано на НСК Олимпийский.

Билеты на концерт поступили в продажу в ноябре 2021 года. Он должен был пройти в рамках мирового тура группы, начавшегося 5 мая 2022 года.

Стоит отметить, что на прошлый концерт Imagine Dragons в Киеве в первый день было продано более 20 тыс. билетов. Поклонники коллектива с нетерпением ждали их выступления.