Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons їде з концертом в Україну.

Популярний музичний колектив вирушає у світове турне, і до списку міст, де відбудуться концерти, входить і столиця України. Виступ Imagine Dragons у Києві запланований на 3 червня 2022 року в НСК Олімпійський.

Квитки з’являться у продажу вже 5 листопада на сайті concert.ua.

В офіційному Instagram-акаунті гурту з’явилася афіша світового турне, яке розпочнеться 5 травня 2022 року. В рамках якого Imagine Dragons дадуть 17 концертів.

Варто зазначити, що на минулий концерт Imagine Dragons у Києві в перший день було продано понад 20 тис. квитків.

Шанувальники музичного колективу захопилися новиною, зазначивши, що з нетерпінням чекають на концерту.

Ура! Київ!

Дякую за Київ.

Найкраща новина за сьогодні!

Нарешті дочекалися!

Щастя яке!

Україна!

Дуже чекаємо!

Це найкраща новина, яка могла статися.

Обов’язково приїду на ваш концерт. – Пишуть користувачі мережі.

Imagine Dragons – всесвітньо відомий гурт, який розпочав своє існування в 2008 році. Популярність до них прийшла після випуску дебютного студійного альбому Night Visions у 2012 році.

На рахунку музичного колективу чотири студійні альбоми, чотири концертні альбоми, дев’ять EP, 23 сингли та 12 музичних кліпів.