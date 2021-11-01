Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons їде з концертом в Україну.
Популярний музичний колектив вирушає у світове турне, і до списку міст, де відбудуться концерти, входить і столиця України. Виступ Imagine Dragons у Києві запланований на 3 червня 2022 року в НСК Олімпійський.
Квитки з’являться у продажу вже 5 листопада на сайті concert.ua.
В офіційному Instagram-акаунті гурту з’явилася афіша світового турне, яке розпочнеться 5 травня 2022 року. В рамках якого Imagine Dragons дадуть 17 концертів.
Варто зазначити, що на минулий концерт Imagine Dragons у Києві в перший день було продано понад 20 тис. квитків.
Шанувальники музичного колективу захопилися новиною, зазначивши, що з нетерпінням чекають на концерту.
- Ура! Київ!
- Дякую за Київ.
- Найкраща новина за сьогодні!
- Нарешті дочекалися!
- Щастя яке!
- Україна!
- Дуже чекаємо!
- Це найкраща новина, яка могла статися.
- Обов’язково приїду на ваш концерт. – Пишуть користувачі мережі.
Imagine Dragons – всесвітньо відомий гурт, який розпочав своє існування в 2008 році. Популярність до них прийшла після випуску дебютного студійного альбому Night Visions у 2012 році.
На рахунку музичного колективу чотири студійні альбоми, чотири концертні альбоми, дев’ять EP, 23 сингли та 12 музичних кліпів.