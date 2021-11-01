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Imagine Dragons їдуть із концертом до Києва

1 Листопада 2021, 12:57 Каріна Зуєва
Imagine Dragons їдуть із концертом до Києва
Джерело: Depositphotos

Американський інді-рок-гурт Imagine Dragons їде з концертом в Україну.

Популярний музичний колектив вирушає у світове турне, і до списку міст, де відбудуться концерти, входить і столиця України. Виступ Imagine Dragons у Києві запланований на 3 червня 2022 року в НСК Олімпійський.

Квитки з’являться у продажу вже 5 листопада на сайті concert.ua.

В офіційному Instagram-акаунті гурту з’явилася афіша світового турне, яке розпочнеться 5 травня 2022 року. В рамках якого Imagine Dragons дадуть 17 концертів.

Варто зазначити, що на минулий концерт Imagine Dragons у Києві в перший день було продано понад 20 тис. квитків.

Шанувальники музичного колективу захопилися новиною, зазначивши, що з нетерпінням чекають на концерту.

  • Ура! Київ!
  • Дякую за Київ.
  • Найкраща новина за сьогодні!
  • Нарешті дочекалися!
  • Щастя яке!
  • Україна!
  • Дуже чекаємо!
  • Це найкраща новина, яка могла статися.
  • Обов’язково приїду на ваш концерт. – Пишуть користувачі мережі.

Imagine Dragons – всесвітньо відомий гурт, який розпочав своє існування в 2008 році. Популярність до них прийшла після випуску дебютного студійного альбому Night Visions у 2012 році.

На рахунку музичного колективу чотири студійні альбоми, чотири концертні альбоми, дев’ять EP, 23 сингли та 12 музичних кліпів.

Теги
Imagine Dragons , Київ , Концерт
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