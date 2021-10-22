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Фото в купальниках і селфі в дзеркалах: що публікує в Instagram Міс Україна-2021

22 Жовтня 2021, 10:04 Каріна Зуєва
Олександра Яремчук

Міс Україна-2021 Олександра Яремчук активно веде свій Instagram.

Дівчина ділиться різноманітними моментами свого життя. Основна частина публікацій не містить підписів. Детальніше про те, що постить в Instagram переможниця Міс Україна-2021 – далі в матеріалі.

Судячи з фотографій, 22-річна Олександра Яремчук багато подорожує. Вона ділиться фотографіями на тлі природи інших країн.

Також Яремчук публікує знімки, зроблені під час тренування в спортивному залі.

Нерідко Олександра показує букети квітів. Очевидно, від шанувальників.

Модель часто відвідує ресторани чи заміські комплекси Києва. А також активно проводить час.

В Instagram Олександри є також і селфі, зроблені в дзеркалі.

Кадрів із професійних фотосесій у мікроблозі Яремчук небагато, проте вони все-таки є.

Незважаючи на те, що Олександра понад 10 років професійно займається танцями, в її профілі немає публікацій, пов’язаних із ними.

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Усього на Instagram Міс України-2021 підписано понад 31 тис. користувачів. Очевидно, що наразі їхня кількість активно збільшуватиметься.

Уночі, 22 жовтня, в Палаці Україна оголосили переможницю конкурсу Міс Україна-2022. Усього за звання найкрасивішої українки змагалося 25 дівчат.

Переможниця представлятиме нашу країну на конкурсі Міс світу в Пуерто-Ріко.

Теги
Instagram , Міс Україна
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