Міс Україна-2021 Олександра Яремчук активно веде свій Instagram.

Дівчина ділиться різноманітними моментами свого життя. Основна частина публікацій не містить підписів. Детальніше про те, що постить в Instagram переможниця Міс Україна-2021 – далі в матеріалі.

Судячи з фотографій, 22-річна Олександра Яремчук багато подорожує. Вона ділиться фотографіями на тлі природи інших країн.

Також Яремчук публікує знімки, зроблені під час тренування в спортивному залі.

Нерідко Олександра показує букети квітів. Очевидно, від шанувальників.

Модель часто відвідує ресторани чи заміські комплекси Києва. А також активно проводить час.

В Instagram Олександри є також і селфі, зроблені в дзеркалі.

Кадрів із професійних фотосесій у мікроблозі Яремчук небагато, проте вони все-таки є.

Незважаючи на те, що Олександра понад 10 років професійно займається танцями, в її профілі немає публікацій, пов’язаних із ними.

Усього на Instagram Міс України-2021 підписано понад 31 тис. користувачів. Очевидно, що наразі їхня кількість активно збільшуватиметься.

Уночі, 22 жовтня, в Палаці Україна оголосили переможницю конкурсу Міс Україна-2022. Усього за звання найкрасивішої українки змагалося 25 дівчат.

Переможниця представлятиме нашу країну на конкурсі Міс світу в Пуерто-Ріко.