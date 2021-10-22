Міс Україна-2021 Олександра Яремчук активно веде свій Instagram.
Дівчина ділиться різноманітними моментами свого життя. Основна частина публікацій не містить підписів. Детальніше про те, що постить в Instagram переможниця Міс Україна-2021 – далі в матеріалі.
Судячи з фотографій, 22-річна Олександра Яремчук багато подорожує. Вона ділиться фотографіями на тлі природи інших країн.
Також Яремчук публікує знімки, зроблені під час тренування в спортивному залі.
Нерідко Олександра показує букети квітів. Очевидно, від шанувальників.
Модель часто відвідує ресторани чи заміські комплекси Києва. А також активно проводить час.
В Instagram Олександри є також і селфі, зроблені в дзеркалі.
Кадрів із професійних фотосесій у мікроблозі Яремчук небагато, проте вони все-таки є.
Незважаючи на те, що Олександра понад 10 років професійно займається танцями, в її профілі немає публікацій, пов’язаних із ними.
Усього на Instagram Міс України-2021 підписано понад 31 тис. користувачів. Очевидно, що наразі їхня кількість активно збільшуватиметься.
Уночі, 22 жовтня, в Палаці Україна оголосили переможницю конкурсу Міс Україна-2022. Усього за звання найкрасивішої українки змагалося 25 дівчат.
Переможниця представлятиме нашу країну на конкурсі Міс світу в Пуерто-Ріко.