Мисс Украина-2021 Александра Яремчук активно ведет свой Instagram.

Девушка делится разнообразными моментами своей жизни. Основная часть публикаций не сопровождается какими-либо подписями. Детальнее о том, что постит в Instagram победительница Мисс Украина-2021 — далее в материале.

Судя по фотографиям, 22-летняя Александра Яремчук много путешествует. Она делится фотографиями на фоне природы других стран.

Также Яремчук публикует снимки, сделанные во время тренировки в спортивном зале.

Нередко Александра показывает букеты цветов. Очевидно, от поклонников.

Модель нередко посещает рестораны или загородные комплексы Киева. А также активно проводит время.

Есть в Instagram Александры также и селфи, сделанные в зеркале.

Кадров с профессиональных фотосессий в микроблоге Яремчук не так много, однако они все-таки есть.

Несмотря на то, что Александра более 10 лет профессионально занимается танцами, в ее профиле нет публикаций, связанных с ними.

Всего на Instagram Мисс Украины-2021 подписано более 31 тыс. пользователей. Очевидно, что сейчас их количество активно будет увеличиваться.

Ночью, 22 октября, во Дворце Украина объявили победительницу конкурса Мисс Украина-2022. Всего за звание самой красивой украинки соревновалось 25 девушек.

Победительница будет представлять нашу страну на конкурсе Мисс мира в Пуэрто-Рико.