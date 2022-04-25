Співачка Тіна Кароль поділилася архівним відео, на якому співає для працівників Азовсталі в Маріуполі.

Таким чином артистка вирішила підтримати всіх тих, хто зараз перебуває там і потребує допомоги. Співачка наголосила, що пишається українцями.

Вона розповіла, що відео зроблено на концерті до 80-річчя Азовсталі.

– Сьогодні місто Маріуполь в облозі росіян, а бомбосховище Азовсталі – фортеця для тисяч сімей з дітьми та наших непокірних військових.

Скільки горя принесла ця війна у це місто та Україну, де ми були щасливі на своїй рідній землі, – написала Тіна Кароль в Instagram.

Співачка додала, що щодня мріє про перемогу, а за два місяці повномасштабної війни українці стали наднацією.

– Пишаюся кожним українцем, кожним військовим та особливо Азовом на Азовсталі. Слава Україні, смерть рашистам! – сказала артистка.

Раніше Тіна Кароль сказала, що свій перший концерт після перемоги проведе в Києві, а другий – в Маріуполі. Вона зазначила, що це наша територія, і всі про це знають.