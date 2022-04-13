Співачка Тіна Кароль розповіла, як підтримує Україну на фоні війни із Росією. На концерті в Польщі знаменитість зібрала 42 млн грн на підтримку нашої країни, і зупинятися на досягнутому не збирається.

– Я зараз перебуваю у Варшаві – тут зроблено величезну кількість роботи для підтримки України. Але я не заселилася тут, мій вибір – це бути українкою, – розповіла Кароль.

Тіна поділилася своїми думками про результат кривавої війни, яку розпочала Росія.

– Я знаю, що Україна переможе – правда на нашому боці. Свій перший концерт на території нашої країни я проведу у Києві. Я даю слово, що другий концерт буде у Маріуполі – це наше місто, і ми до нього обов’язково приїдемо. Усі знають, що це наша земля, – додала зірка.

До початку повномасштабного вторгнення співачка також допомагала онкохворим дітям — Тіна запевнила, що й зараз вони не залишаються без її уваги. Наразі дітей забезпечують необхідними ліками, які не завжди є у лікарнях.

Наприкінці березня Кароль провела благодійний концерт в Ізраїлі, де зібрала 2 млн грн для допомоги лікарні в Дніпрі. Зібрані кошти пішли на купівлю ліків та всього необхідного.