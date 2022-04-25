Певица Тина Кароль поделилась архивным видео, на котором поет для работников Азовстали в Мариуполе.

Таким образом артистка решила поддержать всех тех, кто сейчас находится там и нуждается в помощи. Певица подчеркнула, что гордится украинцами.

Она рассказала, что видео было сделано на концерте к 80-летию Азовстали.

— Сегодня город Мариуполь в осаде россиян, а бомбоубежище Азовсталь — крепость для тысяч семей с детьми и наших непокоренных военных.

Сколько горя принесла эта война в этот город и Украину, где мы были счастливы на своей родной земле, — написала Тина Кароль в Instagram.

Певица добавила, что каждый день мечтает о победе, а за два месяца полномасштабной войны украинцы стали сверхнацией.

— Горжусь каждым украинцем, каждым военным и особенно Азовом на Азовстали. Слава Украине, смерть рашистам! — сказала артистка.

Ранее Тина Кароль сказала, что свой первый концерт после победы проведет в Киеве, а второй — в Мариуполе. Она отметила, что это наша территория и все об этом знают.