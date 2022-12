Співачка Jerry Heil одна з можливих претенденток на представника України на Євробаченні 2023. Конкурсна пісня виконавиці – When God shut the door, що в перекладі – Коли Бог закрив двері.

Що відомо про Jerry Heil

Справжнє ім’я 27-річної співачки – Яна Шемаєва. Вона народилася 21 жовтня 1995 року в місті Васильків (Київська область).

Ще з дитинства Jerry Heil захоплювалася музикою. У віці з 3 до 15 років навчалася в музичній школі, потім – в Київському інституті музики імені Рейнгольда Глієра і Національній музичній академії України імені Петра Чайковського, проте покинула її на другому курсі.

Наразі Jerry Heil навчається у музичному коледжі Берклі, який розташований у Бостоні.

З 2012 року артистка знімала різні відео, в тому числі і кавери на пісні вже популярних зірок. Дебютний мініальбом Яни – Де мій дім був випущений в 2017 році.

Справжню популярність Яна отримала в 2019 році після пісні Охрана, отмєна. Далі її кар’єра пішла у верх. Треки Вільна каса, Не бейбі, Я Яна, Мрія і багато інших на слуху у кожного українця, та й не тільки.

Відбулася артистка і як автор. Пісні пише не тільки собі, а й іншим співакам, серед яких – Віра Брежнєва, Злата Огнєвіч, Володимир Дантес.

Варто зазначити, що це не перша спроба Jerry Heil потрапити на Євробачення. У 2020 році артистка вже брала участь у Нацвідборі з піснею Vegan, і навіть пройшла у фінал. Однак тоді удача була не на її боці, що в корені може змінитися в цьому році.

Пісня Jerry Heil для Нацвідбору на Євробачення 2023

Композиція When God shut the door була написана в перший місяць війни, коли шок від перших ударів РФ був ще дуже сильним, зізнається Яна.

Зазначає, єдине, що тримало на плаву – це надія на Божий задум: коли Бог зачиняє одні двері, він відчиняє інші.

– Зараз вже дев’ятий місяць війни. І надія виправдовується, оскільки українці гідно стоять за свободу. Я знаю, що ми пронесемо через століття пам’ять: покладені життя наших героїв – не марні. Вони віддали себе за вільне майбутнє нових поколінь, – каже Jerry Heil.

Перший вірш пісні англійською мовою – це як пролог розповіді. Головний герой – збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко піднімається і бачить новий шлях. Другий куплет – це виконання рядків, де слова і музика написані у фольклорній стилістиці.

– Перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожного гідного українця, – додає Яна.

Jerry Heil – When God shut the door (текст пісні)

***

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

Sunrise brought another reality

Woke up with a different mentality

I hear music – must be the violins

Prelude to the symphony of violence

Detuned awful minor chord, they

use instead the bow’s the sword

Pulled the doorknob. My door locked

Why are You closing my door, Lord?

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shut the door

He openes one more

When God shuted the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

Закричали півні

Не зранку, та в північ:

Встань, одягнися,

Богу помолися!

Дзвонять дзвони мідні

На сході та півдні.

Богу помолися,

Тричі охрестися.

Повставали рідні:

Багаті і бідні.

Тричі охрестися,

Прости і простися

Злим будуть злидні,

А ми — волі гідні.

Не вірю, а знаю:

Нам Бог помагає!