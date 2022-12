Певица Jerry Heil одна из возможных претенденток на представителя Украины на Евровидении 2023. Конкурсная песня исполнительницы — When God shut the door, что в переводе — Когда Бог закрыл дверь.

Что известно о Jerry Heil

Настоящее имя 27-летней певицы — Яна Шемаева. Она родилась 21 октября 1995 года в городе Васильков (Киевская область).

Еще с детства Jerry Heil увлекалась музыкой. В возрасте с 3 до 15 лет училась в музыкальной школе, затем — в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера и Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, однако бросила ее на втором курсе.

Сейчас смотрят

Сейчас Jerry Heil учится в Музыкальном колледже Беркли, который расположен в Бостоне.

С 2012 года артистка снимала различные видео, в том числе и каверы на песни уже популярных звезд. Дебютный миниальбом Яны — Де мій дім был выпушен в 2017 году.

Настоящую популярность Яна получила в 2019 году после песни Охрана, отмєна. Далее ее карьера пошла в верх. Треки Вільна каса, Не бейбі, Я Яна, Мрія і многие другие на слуху у каждого украинца, и не только.

Состоялась артистка и как автор. Песни пишет не только себе, но и другим певцам, среди которых — Вера Брежнева, Злата Огневич, Владимир Дантес.

Стоит отметить, что это не первая попытка Jerry Heil попасть на Евровидение. В 2020 году артистка уже принимала участие в Нацотборе с песней Vegan, и даже прошла в финал. Однако тогда удача была не на ее стороне, что в корне может измениться в этом году.

Песня Jerry Heil для Нацотбора на Евровидение 2023

Композиция When God shut the door была написала в первый месяц войны, когда шок от первых ударов РФ был еще очень сильным, признается Яна.

Отмечает, единственное, что держало на плаву — это надежда на Божий замысел: когда Бог закрывает одну дверь, он открывает другие.

— Сейчас уже девятый месяц войны. И надежда оправдывается, поскольку украинцы достойно стоят за свободу. Я знаю, что мы пронесем через века память: положенные жизни наших героев — не напрасны. Они отдали себя за свободное будущее новых поколений, — говорит Jerry Heil.

Первый куплет песни на английском языке — это как пролог повествования. Главный герой — собирательный образ народа, который сперва от удара закрытых дверей падает на пол, однако быстро поднимается и видит новый путь. Второй куплет — это исполнение строк, где слова и музыка написаны в фольклорной стилистике.

— Победа украинцев — это не просто вера. Это уверенность и ожидание победы. Это база, как наша воля. Это ежедневно доказывает наше войско и каждого достойного украинца, — добавляет Яна.

Jerry Heil — When God shut the door (текст песни)

***

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

Sunrise brought another reality

Woke up with a different mentality

I hear music — must be the violins

Prelude to the symphony of violence

Detuned awful minor chord, they

use instead the bow’s the sword

Pulled the doorknob. My door locked

Why are You closing my door, Lord?

When God shut the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shut the door

He openes one more

When God shuted the door

I fell on the floor

I don’t want war

but He knows sure

When God shuts the door

He opens one more

Закричали півні

Не зранку, та в північ:

Встань, одягнися,

Богу помолися!

Дзвонять дзвони мідні

На сході та півдні.

Богу помолися,

Тричі охрестися.

Повставали рідні:

Багаті і бідні.

Тричі охрестися,

Прости і простися

Злим будуть злидні,

А ми — волі гідні.

Не вірю, а знаю:

Нам Бог помагає!