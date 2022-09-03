Співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла, чи залишить вона кар’єру в Україні. З 6 вересня в артистки розпочинається навчання в США.

За словами Яни, вона має багато української музики, яку ще не встигла показати. Про це виконавиця розповіла в одному з ранкового шоу.

– Навіть не сподівайтеся, я нікуди не поділася. Я продовжую робити класну українську музику та розвивати її в США. І я тут, щоб вчитися і принести багато нового для нас, – наголосила Jerry Heil.

Артистка висловила впевненість, що створить багато проєктів із новими людьми в США. Вона зазначила, що подібний досвід у неї був із реп-виконавицею Alyona Alyona – обмін досвідом із Європою.

Зараз дивляться

– Тепер це потрібно зробити ще й з Америкою, але вже потужніше і сильніше. Думаю, що в такому співтоваристві, де навчається багато класних музикантів, це буде дуже легко зробити, – сказала Jerry Heil.

Нагадаємо, Jerry Heil вирушила навчатися до музичного коледжу Берклі в Бостоні. Там вона має перебувати чотири роки.

В Instagram співачка говорила, що це ідеальне місце для інтеграції української музики в світову.