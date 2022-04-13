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Перемога за нами: Могилевська випустила кліп про війну в Україні

13 Квітня 2022, 11:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Могилевская

Українська співачка Наталія Могилевська випустила кліп на пісню Ми будем стояти! Робота присвячена війні в Україні та стійкості нашого народу.

У кліпі показали те, що відбувається в Україні, прямо зараз – бомбосховища з людьми, евакуацію жителів, військових на передовій, зруйновані міста та мітинги українців, які виходять на вулиці.

Словами пісні Могилевська підтримала всіх українців, яким нелегко у цей час. Проте Україна обов’язково переможе у війні проти Росії.

Користувачі YouTube емоційно відреагували на творчість співачки:

  • Україно, я пишаюся тобою! Оце дух! Воля за тобою! Наталко дякую!
  • Дякую за цю пісню. Ми стоятимемо та обов’язково переможемо. З нами правда та сила. Слава Україні!
  • Дуже гарно, до мурашок. Все буде Україна!
  • Наталю, ви – неперевершена! Скільки сил потрібно, щоб нести людям віру та надію? Ви точка опори для нас, сил вам та натхнення!

Нагадаємо, що у середині березня Могилевська змінила слова у власній пісні Місяць, і переспівала її з актуальними рядками про війну. Тепер у ній співається про жахливу війну, а музика супроводжується кліпом із наслідками бомбардувань у мирних містах.

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Наталя Могилевська
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