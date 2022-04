Известная британская группа Florence and the Machine выпустила новый клип на песню Free. Видеоработа снята в Киеве, и посвящена Украине.

— Снят в Киеве 18 ноября 2021 года с украинскими кинематографами и художниками, сияющая свобода которых никогда не погаснет, — говорится в конце видео.

Еще осенью 2021 года музыканты приехали в столицу за красивыми кадрами. В клипе можно увидеть солистку Florence and the Machine Флоренс Уэлч, легендарного актера Билла Найи и танцора Райана Геффингтона.

Многие украинцы в видео могут заметить огромное количество знакомых локаций столицы Украины. Британцы создавали ролик в одном из корпусов КНУ имени Тараса Шевченко, а также на Байковом кладбище — виднеется местный крематорий.

В марте этого года Florence and the Machine представили клип на песню Heaven Is Here — он также был снят в Киеве осенью прошлого года. Во время премьеры видеоработы солистка Флоренс Уэлч напомнила всему миру о войне Украины с Россией, и подсказала, как можно помочь нашей стране в это нелегкое время. Она призналась, что две танцовщицы из ролика прятались в родном городе, когда его захватили военные РФ.