Известный актер Ноа Шнапп сделал каминг-аут и заявил что он гей. Один из главных героев Очень странных дел пошутил, что похож на своего персонажа Уилла еще больше, чем думал изначально.

О своей ориентации 18-летний актер рассказал с помощью ролика в TikTok.

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Ноа заявил, что очень боялся сказать об этом своим друзьям и близким. Как выяснилось, они и сами уже давно подозревали о его ориентации.

— Я прятался в шкафу на протяжении 18 лет, прежде чем сказать своим друзьям и семье правду. Все, что они мне ответили это: Мы знаем, — заявил Шнапп.

Напомним, что Ноа стал всемирно известным благодаря одной из главных ролей в сериале Очень странные дела от Netflix. По сюжету он играет подростка Уилла, который также гей и испытывает чувства к Майку.

Напомним, что Netflix признала 4 сезон Очень странных дел лучшим сериалом 2022 года. Многим особенно понравились последние 8 серий, которые показали финальную битву главных героев со злом. Теперь это один из самых популярных проектов стриминговой платформы.