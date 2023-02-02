Звезда Очень странные дела Финн Вулфхард поддержал своего коллегу по сериалу за каминг-аут. В начале 2023 года Ноа Шнапп признался, что он гей.

— Когда я увидел это, на моем лице появилась широкая улыбка. Я просто очень гордился им, — заявил 20-летний актер.

Финн Вулфхард играет Майка Уиллера в популярном сериале — он добавил, что актерская команда работает слаженно как семья.

— Вы пишите своим двоюродным братьям каждый день? Скорее всего нет, но они ваша семья. Но если что-нибудь понадобится, они всегда рядом, — заявил Финн.

Ноа Шнапп сделал каминг-аут в начале января — об этом он заявил в TikTok, рассказав историю со своими родителями. Артист пошутил, что он похож на своего персонажа Уилла еще больше, чем думал изначально.

Сейчас смотрят

Впрочем, далеко не все актеры рады своим признаниям. Актер Кэвин Спейси расплакался во время дачи показаний в суде по делу об изнасиловании, и сожалеет что признался о своей ориентации. Как оказалось, лидеры гей-сообщества подталкивали его к каминг-ауту, и он хотел рассказать о своей ориентации еще до обвинений.