Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персони

Финн Вулфхард из Очень странные дела поддержал Ноа Шнаппа после каминг-аута: Я был очень горд

2 февраля 2023, 17:26
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Финн Вулфхард
Источник: Getty Images

Звезда Очень странные дела Финн Вулфхард поддержал своего коллегу по сериалу за каминг-аут. В начале 2023 года Ноа Шнапп признался, что он гей.

— Когда я увидел это, на моем лице появилась широкая улыбка. Я просто очень гордился им, — заявил 20-летний актер.

Финн Вулфхард играет Майка Уиллера в популярном сериале — он добавил, что актерская команда работает слаженно как семья.

— Вы пишите своим двоюродным братьям каждый день? Скорее всего нет, но они ваша семья. Но если что-нибудь понадобится, они всегда рядом, — заявил Финн.

Ноа Шнапп сделал каминг-аут в начале января — об этом он заявил в TikTok, рассказав историю со  своими родителями. Артист пошутил, что он похож на своего персонажа Уилла еще больше, чем думал изначально.

Сейчас смотрят

Впрочем, далеко не все актеры рады своим признаниям. Актер Кэвин Спейси расплакался во время дачи показаний в суде по делу об изнасиловании, и сожалеет что признался о своей ориентации. Как оказалось, лидеры гей-сообщества подталкивали его к каминг-ауту, и он хотел рассказать о своей ориентации еще до обвинений.

Источник
PageSix
Теги
Netflix Серіал
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь