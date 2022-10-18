Актер Кевин Спейси расплакался во время дачи показаний в суде по делу об изнасиловании. Звезда Карточного домика отрицает обвинения в насилии над 14-летним Энтони Рэппом в 1986 году, и также сожалеет о заявлениях касательной своей ориентации.

Историю об изнасиловании со стороны Кевина Спейси обнародовали еще в 2017 году. После выхода сенсационного материала актер заявил, что не помнит эту встречу, но признал, что он гей.

— Я любил мужчин и имел романтические встречи с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь решил жить как гей, — заявил артист в 2017 году.

Примечательно, что до обвинений Кевин ни разу не озвучивал свои сексуальные предпочтения. Тогда он заявил, что лидеры гей-сообщества подталкивали его к каминг-ауту, и он хотел рассказать о своей ориентации еще до обвинений.

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— Я больше не беспокоился о том, что люди назовут меня актером-геем. Я просто хотел быть Кевином Спейси, актером, — заявил он тогда.

Но в суде Спейси сказал, что такое решение было неправильным.

Он расплакался на трибуне, и признался, что пожалел о своем заявлении. По его словам, через несколько минут он начал получать ответную реакцию, в том числе от друзей-геев.

— Меня обвинили в том, что я сменил тему или пытался смешать обвинения со своей ориентацией, — сказал он.

После этого артист добавил, что берет всю ответственность на себя за эти слова.

— Это все я рассказал об этом. Это было действительно неправильно, очень плохо, и мне очень жаль, — добавил Спейси.

Ожидается, совсем скоро актер даст дополнительные показания, и это будет допрос от адвокатов Рэппа.

Напомним, что ранее Энтони рассказал о насилии со стороны Спейси. По заявлениям актера, это произошло на вечеринке Кевина в его квартире. После того, как все гости ушли звезда Карточного домика якобы закрыл дверь и бросил 14-летнего мальчика на кровать.