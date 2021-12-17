Фіналіст Холостячки Дмитро Шевченко став зіркою серіалу Кава з кардамоном

20 грудня на СТБ стартує 10-серійна костюмована драма про заборонене кохання Кава з кардамоном за романом львівської письменниці Наталії Гурницької. Головні ролі виконують Альона Лавренюк і Павло Делонг.

Крім улюблених акторів, красивих декорацій та захоплюючої історії глядачів чекають й інші сюрпризи. Один із них – поява у серіалі фіналіста 2 сезону реаліті Холостячка Дмитра Шевченка.

Кава з кардамоном – це драматична історія забороненого кохання юної дівчини Анни до дорослого одруженого польського шляхтича Адама. Глибокі трепетні почуття пари розвиваються на тлі революційних подій 1848–1849 років – за часів Весни народів.

Улюбленець глядачок, фіналіст реаліті Холостячка 2 Дмитро Шевченко зіграв у серіалі роль польського шляхтича.

– Я в захваті від зйомок, інтер’єру, костюмів і роботи акторів на майданчику. Мені дісталася роль польського шляхтича. І мені здається, я маю дуже гармонійний вигляд в атмосфері ХІХ століття і в цьому костюмі (усміхається). Якби існувала машина часу, я б із задоволенням прожив один день із минулого. Мені подобається, що на майданчику не бутафорний підхід до зйомок, а дуже відповідальний та реальний. Отож газета на столі лежить тих часів! – поділився враженнями від роботи Дмитро.

Крім Шевченка, у зйомках взяли участь українські блогери – Роман Свечкоренко, Надін Медведчук та Андрій Шатирко.

Над серіалом працювали Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду.

Не пропустіть прем’єру 20 грудня о 20.15 на телеканалі СТБ!