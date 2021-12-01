У грудні на українців чекає прем’єра костюмованого серіалу Кава з кардамоном.

За сюжетом юна українка, донька священника, вирішує пов’язати своє життя із набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки йдуть наперекір правилам тогочасного суспільства. На героїв чекає чимало випробувань.

У коментарі Фактам ICTV актриса та продюсерка Олена Лавренюк, яка грає головну роль, розповіла, що, попри суперечки навколо роману юної дівчини та шляхтича, кохання все одно переможе.

Зокрема, такі стосунки можуть викликати змішані почуття й у глядачів.

– Так, дійсно, тема така, що, мабуть, хтось буде осуджувати мою героїню, але таке життя насправді. Знаєте, кохання не засуджують. Герої намагались відмовитись від цих стосунків, але все одно кохання бере своє. Можливо, хтось, навпаки, буде часто згадувати такі ситуації у своєму житті, й із розумінням ставитись, – зазначила Лавренюк.

За її словами, дивовижним було те, як знімався серіал.

– Мені дуже подобалось, коли оживав Львів, а його вулиці переносилися у XIX століття. У нас дуже видовищні сцени з масовкою. Це запам’ятовується, бо ти ніби у тому моменті живеш, – згадала актриса.

Також у серіалі грає актор Тарас Цимбалюк. За його словами, є різниця у тому, щоб грати сучасників та персонажів з інших епох.

– Там зовсім інший сімейний етикет. Люди, коли сварилися у ті часи, то називати одне одного на Ви. Завжди лексика дуже високого рівня. Виховання, етикет: як люди снідали, як вони допомагали одне одному вдягнути пальта. Це чудово, я вважаю, що тут нам потрібно досі брати у них приклад, – зауважив Цимбалюк.

Заради правильної поведінки акторів на знімальному майданчику працював спеціаліст, який навчав їх правильних манер, заведених у ті часи.

Олена Лавренюк не лише зіграла головну роль у серіалі, а й виступила як продюсер. Вона розповіла, що картину планують продати за кордон.

– Звісно, ми плануємо продавати це у багато країн світу. Усі, хто дивиться зараз матеріал, кажуть: Ой, а це у нас, в Україні? Я кажу: Так. Це просто шматочок такого європейського періоду взято, – розказала продюсер.

Вона додала, що Польща вже чекає на готовий серіал, який поки перебуває на стадії постпродакшну.

– Зараз ми ведемо перемовини. І поляки чекають на матеріал, але ми будемо продавати його, коли він повністю буде готовим. Нині він ще у постпродакшні, – поділилася Лавренюк.

Коли серіал Кава з кардамоном вийде на екрани

Серіал Кава з кардамоном виходитиме з понеділка по четвер. Загалом у нього 10 серій.

Графік виходу серій Кави з кардамоном: