У мережі гуляють чутки, що учасник Холостячки 2 Дмитро Шевченко закрутив роман зі співачкою Катериною Шеффер.

Дмитро на пост-шоу Холостячка. Життя після проекту розповів, що з новою обраницею познайомився у Facebook. І справді, вони підписані один на одного соцмережі.

Також Шевченко та Шеффер підігріли інтерес до своєї пари, коли виклали відео, де вони разом тренуються. Дмитро довго займався боксом, а зараз тренує інших.

Що відомо про Катерину Шеффер

Тато Катерини Шеффер – бізнесмен і боксер, а мама – домогосподарка. Також вона має рідну сестру.

У 14 років вона потрапила до естрадно-циркового училища. Після нього вступила одразу на 3 курс у КНУКіМ на спеціальність естрадного співу.

У 2008 році Катерина потрапила до колективу Голлівуду, який продюсував Юрія Нікітіна. Проте через два роки Катерина залишила колектив заради сольної кар’єри.

34-річна Катерина Шеффер була учасницею другого сезону Холостяк на СТБ. У 2011 році вона боролася за серце танцюриста із США Макса Чмерковського.

Наразі Шеффер веде свій блог у Instagram, де за її життям стежить близько 15 тисяч людей. Дівчина багато працює над своєю зовнішністю. Про її кар’єру, крім співочої, нічого не відомо. Також Катерина багато подорожує.

Катерина Шеффер виховує 9-річного сина.

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