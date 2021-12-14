У мережі гуляють чутки, що учасник Холостячки 2 Дмитро Шевченко закрутив роман зі співачкою Катериною Шеффер.
Дмитро на пост-шоу Холостячка. Життя після проекту розповів, що з новою обраницею познайомився у Facebook. І справді, вони підписані один на одного соцмережі.
Також Шевченко та Шеффер підігріли інтерес до своєї пари, коли виклали відео, де вони разом тренуються. Дмитро довго займався боксом, а зараз тренує інших.
Що відомо про Катерину Шеффер
Тато Катерини Шеффер – бізнесмен і боксер, а мама – домогосподарка. Також вона має рідну сестру.
У 14 років вона потрапила до естрадно-циркового училища. Після нього вступила одразу на 3 курс у КНУКіМ на спеціальність естрадного співу.
У 2008 році Катерина потрапила до колективу Голлівуду, який продюсував Юрія Нікітіна. Проте через два роки Катерина залишила колектив заради сольної кар’єри.
34-річна Катерина Шеффер була учасницею другого сезону Холостяк на СТБ. У 2011 році вона боролася за серце танцюриста із США Макса Чмерковського.
Наразі Шеффер веде свій блог у Instagram, де за її життям стежить близько 15 тисяч людей. Дівчина багато працює над своєю зовнішністю. Про її кар’єру, крім співочої, нічого не відомо. Також Катерина багато подорожує.
Катерина Шеффер виховує 9-річного сина.
Що пишуть користувачі:
- Дуже засмутилася, що Злата не обрала Діму, але тепер дуже рада цьому. Діма зустрів набагато красивішу. Катя просто Богиня краси. Щастя вам!
- Діма зустрів чудову дівчину! Катя, переглянула ваші фото та отримала естетичне задоволення, наскільки ви гарна. Дімі дуже пощастило, шикарний чоловік знайшов гідну жінку.
- Дуже хотілося б, щоб саме ви були у стосунках з Дімою, дуже гарна дівчина.
- Катя, ви в такій чудовій формі – WOW. На ваші заняття можна дивитися вічно, а ще на Діму. Він просто Бог. Пощастило вам.