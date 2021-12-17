Финалист Холостячки Дмитрий Шевченко стал звездой сериала Кофе с кардамоном

20 декабря на СТБ стартует 10-серийная костюмированная драма о запретной любви Кофе с кардамоном по роману львовской писательницы Натальи Гурницкой. Главные роли исполняют Алена Лавренюк и Павел Делонг.

Помимо любимых актеров, красивых декораций и завораживающей истории зрителей ждут и другие сюрпризы. Один из них – появление в сериале финалиста 2 сезона реалити Холостячка Дмитрия Шевченко.

Кофе с кардамоном ― это драматическая история запретной любви юной девушки Анны к взрослому женатому польскому шляхтичу Адаму. Глубокие трепетные чувства пары развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов – во времена Весны народов.

Любимец зрительниц, финалист реалити Холостячка 2 Дмитрий Шевченко сыграл в сериале роль польского шляхтича.

— Я в восторге от съемок, интерьера, костюмов и работы актеров на площадке. Мне досталась роль польского шляхтича. И мне кажется, я выгляжу очень гармонично в атмосфере XIX века и в этом костюме (улыбается). Если бы существовала машина времени, я бы с удовольствием прожил один день из прошлого. Мне нравится, что на площадке не бутафорный подход к съемкам, а очень ответственный и реальный. Вот даже газета на столе лежит тех времен! – поделился впечатлениями от работы Дмитрий.

Помимо Шевченко, в съемках приняли участие украинские блогеры – Роман Свечкоренко, Надин Медведчук и Андрей Шатырко.

Над сериалом работали Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда.

Не пропустите премьеру 20 декабря в 20.15 на телеканале СТБ!