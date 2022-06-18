Старша донька співачки Ольги Полякової Марія розповіла, як її змінила повномасштабна війна та зізналася, куди збирається вступати.

17-річна Маша каже, війна змінила її сильно, ба більше, вона почала активно вивчати українську мову, спілкуватися нею з батьками та друзями.

– Дуже сильно емоційно. Останні три місяці, навіть більше, в мене була апатія. Я не могли нічого робити, не могла писати пісень. Ось тільки як тижнів зо два я вийшла з цього стану, – поділилася дівчина.

Зізнається, скоро в неї вийде пісня українською мовою – про лесбійське кохання під час війни. Назву композиції вона ще не вигадала.

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Наразі перебуває разом із мамою та сестрою у Франції в Ніки Білоцерківської. Маша зізнається, поки що сидить удома та грає у комп’ютерні ігри, до цього – закінчувала 11 клас дистанційно.

– Я вступаю на музичну спеціальність на вокал. Вступатиму за кордоном і в Україні, а там, куди пройду. Планую взагалі в Англію, вони зараз зробили дуже велику знижку для українців, це чудовий шанс. Я добре знаю англійську, – поділилася Полякова.

Раніше Ольга Полякова розсекретила свій вік та зізналася, чому завжди намагалася його приховати. В 2022 році 17 січня артистці виповнилося 43 роки.

Каже, завжди соромилася справжньої цифри, а також довго вважала себе ніким і переживала через те, що не змогла стати популярною.

Фото: Марія Полякова