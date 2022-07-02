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Финал неожиданный: 10-летняя дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины

2 июля 2022, 11:34
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Финал неожиданный: 10-летняя дочь Поляковой удивила исполнением гимна Украины
Источник: Оля Полякова

Младшая дочь певицы Ольги Поляковой Алиса удивила исполнением гимна Украины.

В Instagram артистка обнародовала видео, на котором 10-летняя девочка стоит посреди комнаты с сине-желтым флагом на плечах и старательно поет гимн нашей страны. В конце выступления Алиса неожиданно закричала и завершила национальную песню в рокерском стиле.

— Не знаю, что они там денацифицируют, они точно национализируют и украинизируют Украину! Наши дети хотят быть украинцами, — подписала ролик Полякова.

Стоит отметить, что старшая дочь Ольги — 17-летняя Мария решила посвятить жизнь музыке, очевидно, младшая тоже начала петь.

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Поклонники Поляковой согласились с ее утверждением, а также прокомментировали исполнение гимна Алисой.

  • Финал неожиданный.
  • В семье должен петь кто то один! И все же браво.
  • Так и есть. Рашисты пробудили у нас патриотизм, который до сих пор спал. Раньше мы и не знали, насколько сильно любим нашу Украину!
  • Хорошо пела, но в конце что-то пошло не так.
  • Алиса крутая! Имеет свой взгляд на жизнь.
  • Я сначала расстроилась, что-то не то, но концовка супер!
  • Оля, слушала, как спела гимн ваша младшая. Такая расслабленная была, а в конце подскочила.
  • Маленькая патриотка. — Пишут в комментариях к видео.

Отметим, после начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Полякова увезла своих детей во Францию. Недавно артистка назвала дату, когда они планируют вернутся в Украину. Певица отметила, что очень хочет домой и увидеть мужа.

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Гімн України Оля Полякова
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