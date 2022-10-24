Фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 року відбудеться 17 грудня у Києві. Про це повідомляється на Instagram-сторінці Суспільного.

Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займеться переможець мистецького конкурсу ТОВ “Старлайт Продакшн”.

За заявою організатора Нацвідбору, фінал відбуватиметься в укритті – це необхідно для безпеки учасників та співробітників.

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Днями було оголошено список країн-учасників Євробачення 2023 року. Так, за головний приз змагатимуться 37 музичних команд та виконавців. Щоправда, деякі країни все ж таки відмовилися від участі наступного року – це Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія відмовилися від участі в Євробаченні 2023 року.

Все через величезну вартість участі у конкурсі – через виключення РФ з конкурсу доводиться платити більше за реєстрацію.

Саме Євробачення 2023 року пройде у Великій Британії, але від імені України. За правилами конкурс повинен був проходити на території нашої країни, але в умовах війни зробити це безпечно для всіх вкрай важко. Організатори вирішили, що фінал наступного року пройде у Ліверпулі.

Що стосується дат, то конкурс заплановано на початок травня – півфінали заплановані на 9 та 11 травня, а грандфінал на 13 число.