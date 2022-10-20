Организаторы Евровидения 2023 назвали страны, которые примут участие в международном песенном конкурсе. Всего в списке 37 стран.
Какие страны примут участие в Евровидении 2023 в Ливерпуле (список):
- Албания
- Армения
- Австралия
- Австрия
- Азербайджан
- Бельгия
- Хорватия
- Кипр
- Чехия
- Дания
- Эстония
- Финляндия
- Франция
- Германия
- Грузия
- Греция
- Исландия
- Ирландия
- Израиль
- Италия
- Латвия
- Литва
- Мальта
- Молдова
- Нидерланды
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Сан-Марино
- Сербия
- Словения
- Испания
- Швеция
- Швейцария
- Украина
- Великобритания
Ранее Черногория, Северная Македония, а также Болгария отказались от участия в Евровидении 2023. Такое решение страны объяснили слишком высокими затратами. Дело в том, что после дисквалификации России с конкурса и ее выхода из EBU, некоторым странам пришлось платить больший регистрационный взнос.
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Напомним, Евровидение 2023 от имени Украины пройдет в Великобритании. Организаторы решили, что конкурс примет Ливерпуль.
Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.