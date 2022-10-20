Организаторы Евровидения 2023 назвали страны, которые примут участие в международном песенном конкурсе. Всего в списке 37 стран.

Какие страны примут участие в Евровидении 2023 в Ливерпуле (список):

Албания Армения Австралия Австрия Азербайджан Бельгия Хорватия Кипр Чехия Дания Эстония Финляндия Франция Германия Грузия Греция Исландия Ирландия Израиль Италия Латвия Литва Мальта Молдова Нидерланды Норвегия Польша Португалия Румыния Сан-Марино Сербия Словения Испания Швеция Швейцария Украина Великобритания

Ранее Черногория, Северная Македония, а также Болгария отказались от участия в Евровидении 2023. Такое решение страны объяснили слишком высокими затратами. Дело в том, что после дисквалификации России с конкурса и ее выхода из EBU, некоторым странам пришлось платить больший регистрационный взнос.

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Напомним, Евровидение 2023 от имени Украины пройдет в Великобритании. Организаторы решили, что конкурс примет Ливерпуль.

Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.