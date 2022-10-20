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Объявлен список стран-участниц Евровидения 2023

20 октября 2022, 13:01
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Оголошено список країн-учасниць Євробачення 2023

Организаторы Евровидения 2023 назвали страны, которые примут участие в международном песенном конкурсе. Всего в списке 37 стран.

Какие страны примут участие в Евровидении 2023 в Ливерпуле (список):

  1. Албания
  2. Армения
  3. Австралия
  4. Австрия
  5. Азербайджан
  6. Бельгия
  7. Хорватия
  8. Кипр
  9. Чехия
  10. Дания
  11. Эстония
  12. Финляндия
  13. Франция
  14. Германия
  15. Грузия
  16. Греция
  17. Исландия
  18. Ирландия
  19. Израиль
  20. Италия
  21. Латвия
  22. Литва
  23. Мальта
  24. Молдова
  25. Нидерланды
  26. Норвегия
  27. Польша
  28. Португалия
  29. Румыния
  30. Сан-Марино
  31. Сербия
  32. Словения
  33. Испания
  34. Швеция
  35. Швейцария
  36. Украина
  37. Великобритания

Ранее Черногория, Северная Македония, а также Болгария отказались от участия в Евровидении 2023. Такое решение страны объяснили слишком высокими затратами. Дело в том, что после дисквалификации России с конкурса и ее выхода из EBU, некоторым странам пришлось платить больший регистрационный взнос.

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Напомним, Евровидение 2023 от имени Украины пройдет в Великобритании. Организаторы решили, что конкурс примет Ливерпуль.

Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал Евровидения 2023 состоится 13 мая на Ливерпуль Арене.

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