Финал Нацотбора на Евровидение 2023 состоится 17 декабря в Киеве. Об этом сообщается на Instagram-странице Суспільного.

Известно, что проивзодством телеверсии финала Нацотбора займется победитель художественного конкурса ООО “Старлайт Продакшн”.

По заявлению организатора Нацотбора, финал будет происходить в укрытии — это необходимо для безопасности участников и сотрудников.

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На днях был оглашен список стран-участников Евровидения 2023. Так, за главный приз будут соперничать 37 музыкальных команд и исполнителей. Правда, некоторы страны все же отказались от участия в следующем году — это Черногория, Северная Македония и Болгария отказались от участия в Евровидении 2023.

Все из-за огромной стоимости участия в конкурсе — из-за исключений РФ из конкурса приходится платить больше за регистрацию.

Само Евровидение 2023 пройдет в Великобритании, но от имени Украины. По правилам, конкурс должен был проходить на территории нашей страны, но в условиях войны сделать это безопасно для всех крайне трудно. Организаторы решили, что финал в следующем году пройдет в Ливерпуле.

Что касается дат, то конкурс запланирован на начало мая — полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, а грандфинал на 13 число.