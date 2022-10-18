Український співак та композитор Дмитро Шуров, відомий під творчим псевдонімом Pianoбой в ефірі єдиного телемарафону, розповів про відбір на Євробачення 2023. За заявою артиста, приймання заявок на міжнародний конкурс вже закрито.

– Приймання закінчено вже 15 жовтня – було подано понад 300 пісень. Судячи з тих композицій, які нам відправляли, розумієш, що люди справді роблять музику, перебуваючи за дуже різних умов. Іноді навіть під обстрілами у бомбосховищах. Багато музикантів виїхало за кордон – у них є робота, крім творчості, – розповів артист.

Дмитро заявив, що сподівається на дуже якісний відбір.

– Відбір покаже нових артистів та хіти, і ми знайдемо людину, яка гідно представить Україну в нашій складній ситуації. Виступ має передати наш вайб, віру та надію. Я передам свій лист журі, і вони перевірятимуть кожну людину всіма можливими органами – ми дуже боїмося зашкварів, – заявив Шуров.

Артист запевняє, що багато людей пішли простим шляхом, і близько половини заяв – це віддалені кавери на пісні Kalush та Go-A.

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Відомо, що ім’я переможця на відборі Євробачення 2023 року ми дізнаємося вже у грудні 2022 року. Представник від України матиме час до травня, щоб підготуватися до виступу в Ліверпулі.