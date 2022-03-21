Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Кіно та серіали

Фільм про дітей зі Сходу України потрапить у шорт-лист Оскара 2023

21 Березня 2022, 14:23
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Оскар 2021
Джерело: Depositphotos

Фільм про дітей на Сході України Будинок зі скалок потрапить у шорт-лист Оскара 2023 року. Про це заявив другий режисер картини Азад Сафаров.

Це стало можливим завдяки участі та подальшій перемозі у грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival. Картина шведсько-українського виробництва зуміла вибороти на заході одразу дві нагороди, завдяки чому і потрапила до шорт-листу Оскара 2023 року автоматично.

Роботі вдалося перемогти у категорії Найкращий документальний фільм та отримати нагороду FIPRESCI Award.

– Премія Золотий Олександр присуджується незабутньому фільму, який проливає світло на тягар, який несуть діти, за жах та помилки, скоєні світом дорослих, які мають піклуватися про них, – повідомляється на сайті кінофестивалю.

Крім премії, картина отримала грошовий приз у розмірі €12 тис.

Нагадаємо, що те, що відбувається в Україні на тлі війни з Росією, передасть за допомогою фільму і відомий російсько-казахстанський режисер Тимур Бекмамбетов. Він активно засуджує дії РФ, і його нова картина під назвою DWW1 покаже, як відбувається інформаційна війна. На думку режисера, у цій війні дуже багато ран, адже люди отримують їх не лише на полі бою, а й у цифровому просторі.

Читайте також:
Берлінський кінофестивальПопри чутки: Берлінський кінофестиваль 2022 пройде у традиційному форматі

Теги
Кіно , Оскар , Українське кіно
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь