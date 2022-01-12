72-й Берлінський кінофестиваль пройде у традиційному форматі з 10 до 20 лютого. Цьогоріч програма заходу буде зосереджена на кінематографічному досвіді глядачів.

До 16 лютого відбудуться покази фільмів за участю творчих груп, а 17-20 числа – повторні покази. Також у традиційному форматі пройде церемонія відкриття фестивалю та нагородження Золотим та Срібним ведмедем, нагородою GWFF та призом за найкращий документальний фільм.

Однак, заповненість залів буде скорочена на 50%, а можливість відвідувати сеанси матимуть глядачі з сертифікатом про вакцинацію та за наявності негативного тесту на Covid-19.

Крім цього, Європейський кіноринок, Берлінський ринок копродукції, програма Berlinale Talents та World Cinema Fund пройдуть онлайн.

Варто зазначити, що минулого року через пандемію Covid-19 кінофестиваль проходив в онлайн-форматі. Нагороду Золотий ведмідь отримала картинаBad Luck Banging or Loony Porn (Невдалий секс, або Божевільне порно) румунського режисера Раду Жуде.

Фільм-переможець розповідає про історію шкільної вчительки, чиї особисті дані опинилися в соцмережах, а кар’єра – під загрозою.

Берлінський міжнародний кінофестиваль вважається одним з найпрестижніших фестивалів Європи та світу у сфері кіно. Проходить щорічно в лютому в Берліні, починаючи з 1951 року.