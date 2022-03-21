Фильм о детях на Востоке Украины Дом из заноз попадет в шорт-лист Оскара 2023 года. Об этом заявил второй режиссер картины Азад Сафаров.

Это стало возможным благодаря участию и дальнейшей победе в греческом кинофестивале Thessaloniki International Film Festival. Картина шведско-украинского производства сумела выбороть на мероприятии сразу две награды, благодаря чему и попала в шорт-лист Оскара 2023 года автоматически.

Работе удалось победить в категории Лучший документальный фильм и получить награду FIPRESCI Award.

— Премия Золотой Александр присуждается незабываемому фильму, который проливает свет на бремя, которое несут дети, за ужас и ошибки, совершенные миром взрослых, которые должны заботиться о них, — сообщается на сайте кинофестиваля.

Помимо премии, картина получила денежный приз в размере €12 тыс.

Напомним, что происходящее в Украине на фоне войны с Россией передаст с помощью фильма и известный российско-казахстанский режиссер Тимур Бекмамбетов. Он активно осуждает действия РФ, и его новая картина под названием DWW1 покажет, как происходит информационная война. По мнению режиссера, в этой войне очень много ран, ведь люди получают их не только на поле боя, но и в цифровом пространстве.