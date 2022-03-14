Відомий російсько-казахстанський режисер Тимур Бекмамбетов працює над фільмом DWW1. Він засудив війну Росії з Україною, і його новий проєкт розповість історію цифрового фронту під час трагедії в нашій країні.

Тимур також назвав нинішню ситуацію монументальним лихом.

– Це світ, у якому ми жили, і несамовито бачити, як він розвалився за одну ніч, — прокоментував він.

Бекмамбетов народився у Казахстані, але провів багато років в Україні – у Чернігові та Херсоні.

Новий фільм під назвою DWW1 покаже, як відбувається інформаційна війна.

Режисер надихнувся своєю іншою повнометражною картиною Пешаварський вальс, яка розкрила історію реальних подій Афганської війни, коли СРСР ввів війська на територію Афганістану.

– Із цим фільмом можна провести багато паралелей з тим, що відбувається зараз — не лише з погляду самої військової кампанії, а й того, як влада вводить громадськість в оману щодо війни. Різниця лише в одному: цього разу ран більше, бо люди отримують їх не лише на реальному полі бою, а й у цифровому просторі. Бойові дії розгортаються на екранах наших пристроїв, – заявив Тимур.

Також Бекмамбетов підтримав заборону міжнародної кіноспільноти на покази російських фільмів на фестивалях. Він вважає, що багато фільмів, які зараз знімаються в Росії, будуть заморожені або зупинені – вони не отримають доступу до фінансування з боку держави.