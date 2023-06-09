Український фільм Памфір режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука потрапив до списку найкращих стрічок року за версією видання The Guardian.

Загалом у списку 37 фільмів, серед яких Фабельмани Стівена Спілберга, Тар Тодда Фільда тощо.

Британське видання охарактеризувало фільм, як жорстоку історію про приречені спроби чоловіка повернутися до сімейного життя після перевезення контрабанди, назвавши її також динамічною, але сповненою відчаю.

– Фільм, сюжет якого розвивається на заході України – один із найдивніших і найжорстокіших, які я коли-небудь бачив… У фільмі є пульсація чогось тривожного й трансгресивного, – йдеться в рецензії.

Також журналісти видання зазначили, що у стрічці немає нічого про війну між Україною та Росією, але, можливо, цей конфлікт є як підтекст, у сенсі племінної лояльності, общинних традицій і виразної тяги до Заходу.

Нагадаємо, що стрічка вийшла в український прокат 23 березня. Світова прем’єра відбулася ще 2022 року на Каннському фестивалі. Усе, що потрібно знати про фільм Памфір – читайте на Фактах ICTV.