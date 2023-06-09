Украинский фильм Памфир режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука попал в список лучших лент года по версии издания The Guardian.

Всего в списке 37 фильмов, среди которых Фабельманы Стивена Спилберга, Тар Тодда Фильда и другие.

Британское издание охарактеризовало фильм, как жестокую историю об обреченных попытках мужчины вернуться к семейной жизни после перевоза контрабанды, назвав ее также динамичной, но полной отчаяния.

— Фильм, сюжет которого развивается на западе Украины — один из самых странных и жестоких, которые я когда-либо видел… В фильме есть пульсация чего-то тревожного и трансгрессивного, — говорится в рецензии.

Также журналисты издания отметили, что в ленте нет ничего о войне между Украиной и Россией, но, возможно, этот конфликт существует подтекстом, в смысле племенной лояльности, общинных традиций и отчетливой тяги к Западу.

Напомним, что лента вышла в украинский прокат 23 марта. Мировая премьера состоялась еще в 2022 году на Каннском фестивале. Все, что нужно знать о фильме Памфир — читайте на Фактах ICTV.