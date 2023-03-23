23 березня виходить в український прокат фільм Памфір режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Його світова прем’єра відбулася на Каннському фестивалі в травні 2022 року. Після показу стрічки зал аплодував стоячи.

У тому, що фільм про події на Заході України заслуговує на вашу увагу, сумнівів немає. Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про фільм Памфір, а саме: його сюжет, акторський склад і цікаві факти, однак спершу пропонуємо вам переглянути його трейлер.

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Сюжет фільму Памфір

У сюжеті стрічки – історія про хорошого сім’янина Леоніда на прізвисько Памфір. Події розгортаються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки. У минулому головний герой – контрабандист, проте він вирішив змінити свій шлях заради сім’ї. Нині ж чоловік заробляє чесною працею.

Після тривалої відсутності він приїжджає додому до дружини та сина, який потрапляє в неприємності.

Щоб якось допомогти синові, Памфір змушений звернутися до свого непростого і кримінального минулого, а тому звертає на ризикований шлях. Однак старі контрабандні коридори контролює мафія з лісництва, через що Памфір потрапляє в криваві розбірки.

Акторський склад фільму Памфір

Головну роль у фільмі Памфір виконує Олександр Яцентюк. Його дружину Олену зіграє Соломія Кирилова, а сина Назара – Станіслав Потяк.

Роль батька Памфіра дісталася Мирославу Маковійчуку, а матері – Олені Хохлаткіній. У стрічці глядачі також побачать Івана Шарана, Олександра Ярему, Римму Зюбіну, Андрія Кирильчука, Петра Чичука, Олексія Лейбюка та інших.

Цікаві факти про фільм Памфір

Зйомки Памфіра відбувалися в Івано-Франківській (Топільче, Зелене, Замагора, Буркут, Дземброня) та Чернівецькій (Красноїльськ, Красношора, Селятин) областях. Вони розпочалися в жовтні 2020 року в період локдауну, а завершилися навесні 2021-го. Однак робота над самим проєктом тривала близько семи років, бо кілька років пішло на написання сценарію, а кілька – на пошуки акторів.

Фільм створювався в копродукції України, Франції, Польщі та Чилі. Відомо, що крім цих країн, він проданий для прокату в Канаді, Італії, Польщі, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словаччині та країнах Балтії.

Головному герою Олександру Яцентюку довелося набрати 17 кілограмів заради ролі, до якої він готувався близько півтора року.

Усі актори ретельно готувалися до зйомок і навіть їздили в гори та жили за традиціями справжньої гуцульської родини.

Варто зазначити, що перш ніж Памфір вийшов в український прокат, він уже встиг нашуміти в усьому світі. Окрім Каннського фестивалю фільм уже показали на більш ніж 40 фестивалях у 25 країнах світу.

Стрічка отримала Гран-прі Каїрського міжнародного фестивалю і Гран-прі міжнародного кінофестивалю Молодість.