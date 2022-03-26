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Фільм Ольга про гімнастку з Луганська виборов три нагороди у Швейцарії

26 Березня 2022, 17:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Фільм Ольга

Фільм Ольга про гімнастку з Луганська отримав одразу три престижні нагороди Швейцарської кіноакадемії – Найкращий фільм, Найкращий сценарій та Найкращий саунд-дизайн.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Відомо, що картина створювалася за участю України, Франції та Швейцарії, а режисером виступив Елі Грап – це його дебют у повнометражному кіно.

У центрі сюжету фільму – 15-річна гімнастка, яка у 2013 році розривається між Швейцарією, де вона готується до змагань, та Україною, де її мама-журналістка висвітлює події Революції Гідності.

Головну роль відіграла гімнастка із Луганська Анастасія Будяшкіна, для якої це перша робота у кіно.

Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого це не перше велике досягнення українського кіно – ситуація в нашій країні не залишила байдужим нікого. Фільм про дітей на Сході України Будинок зі скалок потрапить у шорт-лист Оскара 2023 року.

Це стало можливим завдяки перемозі у грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival. Картині вдалося вибрати відразу дві нагороди – Найкращий документальний фільм та отримати нагороду FIPRESCI Award.

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Теги
Кінофестиваль , Українське кіно
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